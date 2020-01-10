Tras la acción de FACUA, Bankia devuelve 492 euros a una usuaria que fue víctima de 'phishing'
La entidad se negó inicialmente a reintegrarle el dinero alegando que la afectada era la única responsable de las operaciones realizadas con su tarjeta, pese a haber sufrido un fraude.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-10/01/2020
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Imagen: Europa Press.
Tras la acción de FACUA Castilla-La Mancha, Bankia ha devuelto 492 euros a una usuaria que sufrió un ataque de phishing en el que le robaron los datos de su tarjeta. La entidad se negó a inicialmente a reintegrarle dicha cantidad alegando que la afectada era la &uac