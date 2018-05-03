Tras la denuncia de FACUA, abren expediente sancionador a Playa Senator por publicidad engañosa
La cadena hotelera anunciaba una promoción de Halloween para alojarse en hasta nueve hoteles, pero realmente en esas fechas sólo permanecían abiertos tres de ellos.
FACUA.org
Andalucía-03/05/2018
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Tras la denuncia de FACUA Andalucía, la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en Huelva ha abierto un expediente sancionador a la cadena de hoteles Playa Senator por publicidad engañosa en la promoción de una oferta de alo