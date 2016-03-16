Tras la denuncia de FACUA, Doctor Music confirma que la reventa de entradas para Springsteen es ilegal
La promotora acusa a Ticketmaster de incumplir sus propias bases legales, en las que prohíbe expresamente la reventa. La asociación alertó del sospechoso trasvase de pases a su web filial Seatwave.es.
FACUA.org
España-16/03/2016
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FACUA denunció la semana pasada el fraude en venta de entradas para Springsteen. | Imagen: flickr.com/whittlz (CC BY-NC-ND 2.0)
La promotora de la próxima gira de Bruce Springsteen por España, Doctor Music, ha confirmado que la reventa de entradas para el concierto de Madrid es ilegal y que puede constituir un «fraude». La empresa respalda de esta forma la denuncia presentada por FACUA-Consumidores en