Tras la denuncia de FACUA, Protección de Datos sanciona a Tick Tack Ticket por 'spam'
Utilizó un concurso para pedir a los usuarios los correos de sus contactos con el fin de enviarles publicidad del concierto celebrado por Madonna en Valencia.
FACUA.org
España-24/09/2009
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Tras la denuncia presentada por FACUA-Consumidores en Acción en septiembre de 2008, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha resuelto sancionar a la empresa de venta de entradas Tick Tack Ticket