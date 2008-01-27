Trichet dice que el fraude en Société Générale demuestra la necesidad de un mayor control del riesgo
Sin embargo, el presidente del BCE quisó destacar que la situación actual en los mercados financieros es "algo totalmente diferente" que se da a nivel de todo el mundo y no sólo en una única entidad.
FACUA.org
Europa-27/01/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, afirmó el viernes que el fraude perpetrado por un broker del banco francés Société Générale subraya la necesidad de un mejor y mayor control del riesgo.
En declaraci