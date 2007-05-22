Trujillo se reunirá con los ministros de Urbanismo de la UE el próximo jueves en Leipzig
La ciudad alemana acogerá una reunión informal de los ministros bajo el lema Desarrollo Urbano y Cohesión Territorial.
FACUA.org
Europa-22/05/2007
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La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, participará el próximo día 24 de mayo en la reunión informal de ministros europeos de Urbanismo que se celebrará en la ciudad alemana de Leipzig bajo el lema Desarrollo Urbano y Cohesión Te