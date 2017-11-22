Más noticiasA cambio de borrar la información extraída y que no se hiciera público el escándalo

Uber pagó a los hackers que la atacaron para ocultar el robo de datos de 57 millones de cuentas

La compañía silenció durante un año el fallo de seguridad que dejó al descubierto las matrículas de algunos conductores e información personal como los nombres y números de teléfono.

FACUA.org
Internacional-22/11/2017
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Uber, la startup más valiosa del mundo, valorada en más de 50.000 millones de dólares, ha admitido que sufrió un ataque informático que afectó a más de cincuenta y siete millones de cuentas: siete millones de conductores y cincuenta millones de pas

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