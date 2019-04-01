Uber y Cabify deben notificar todos sus viajes a un registro público del Ministerio de Fomento
Con este registro, el Gobierno busca garantizar que los VTC cumplen con la ley. Esto es, que sus vehículos se contratan de manera previa y que no recogen a pasajeros en la vía pública, entre otras cosas.
Europa Press
España-01/04/2019
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Uber, Cabify y el resto de firmas titulares o intermediarias de servicios de vehículos de alquiler con conductor (VTC) están obligados a notificar todos los viajes que realicen a un registro online del Ministerio de Fomento a partir del 1 de abril.
Con este registro, el Ejecu