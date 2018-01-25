UCA-UCE ayudó a Ausbanc en sus campañas de difamación contra FACUA y sus dirigentes
Una sociedad administrada por la organización que preside Juan Moreno Rodríguez recibió dinero de empresas como Movistar, Caixabank y Altadis mientras la Unión de Consumidores de Andalucía acumulaba deudas.
FACUA.org
España-25/01/2018
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Arriba, el presidente de UCA-UCE, Juan Moreno Rodríguez, y su secretaria general, Inmaculada Rodríguez. Abajo, sus vicepresidentes Jesús Burgos Moreno y Miguel Ángel Ruiz Anillo.
La Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) ayudó a Ausbanc a dar difusión a sus campañas de difamación contra FACUA y sus dirigentes. Difamaciones por las que Luis Pineda, en prisión incondicional desde abril de 2016, ha sido