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UCA-UCE ayudó a Ausbanc en sus campañas de difamación contra FACUA y sus dirigentes

Una sociedad administrada por la organización que preside Juan Moreno Rodríguez recibió dinero de empresas como Movistar, Caixabank y Altadis mientras la Unión de Consumidores de Andalucía acumulaba deudas.

FACUA.org
España-25/01/2018
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La Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) ayudó a Ausbanc a dar difusión a sus campañas de difamación contra FACUA y sus dirigentes. Difamaciones por las que Luis Pineda, en prisión incondicional desde abril de 2016, ha sido

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