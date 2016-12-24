Un 89% de los usuarios considera insuficiente el mantenimiento de las carreteras nacionales españolas
Un 78% asegura que existen tramos de concentración de accidentes en estas vías.
FACUA.org
España-24/12/2016
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La mayoría de los usuarios considera que no se hacen las suficientes labores de mantenimiento de las carreteras españolas. En concreto, un 83,2% piensa que las autovías y autopistas que no son de peaje no se conservan en buenas condiciones. Un 88,8% lo piensa de las carretera