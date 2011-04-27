Un agujero de seguridad en la red de PlayStation pone en riesgo los datos de 70 millones de usuarios
Sony reconoce la posibilidad de que un intruso haya obtenido tenido acceso a números de tarjetas de crédito y contraseñas de su comunidad de juego.
FACUA.org
Internacional-27/04/2011
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Nombres, direcciones, contraseñas e historiales de compra son algunos de los datos que los 70 millones de usuarios de la comunidad PlayStation Network han visto expuestos tras la entrada ilegal de un intruso en la red de juego en línea de Sony. Desde el pasado mi&ea