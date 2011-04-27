Más noticias

Un agujero de seguridad en la red de PlayStation pone en riesgo los datos de 70 millones de usuarios

Sony reconoce la posibilidad de que un intruso haya obtenido tenido acceso a números de tarjetas de crédito y contraseñas de su comunidad de juego.

FACUA.org
Internacional-27/04/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Nombres, direcciones, contraseñas e historiales de compra son algunos de los datos que los 70 millones de usuarios de la comunidad PlayStation Network han visto expuestos tras la entrada ilegal de un intruso en la red de juego en línea de Sony. Desde el pasado mi&ea

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos