Un estudio concluye que la leche materna a la venta en internet contiene leche de vaca
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos desaconseja alimentar a los bebés con leche humana de origen desconocido y los médicos recuerdan que esta situación puede provocar alergias o intolerancia.
FACUA.org
América-20/04/2015
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Un equipo médico, liderado por Sarah Keim, del Instituto de Investigación del Hospital Nacional de Niños en Columbus, Ohio, ha realizado un estudio sobre la leche materna que se compra a través de internet y ha concluido que de las 102 muestras evaluad