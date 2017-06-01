Nuestras accionesLa afectada estaba a 400 kilómetros de donde se produjo la infracción

Un juez anula la multa a una socia de FACUA por saltarse un control en Almería mientras dormía en Sevilla

La DGT denunció a la empresa propietaria del vehículo tras demostrar ésta que era imposible que el coche y su conductora se encontraran en el lugar, el día y a la hora en que se cometió la supuesta infracción.

FACUA.org
Sevilla-01/06/2017
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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Sevilla ha declarado la nulidad de la resolución de sanción impuesta por la Dirección General de Tráfico de Almería contra la empresa propietaria del vehículo que conduce habitualmente una so

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