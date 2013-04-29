Un juez declara nulo un embargo por considerar que el préstamo tiene cláusulas abusivas
El magistrado señala que los intereses de demora, al 14,8%, establecían un desequilibrio entre los derechos del consumidor y las obligaciones del banco.
FACUA.org
España-29/04/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El titular del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valladolid ha declarado nulo un embargo de la vivienda de una mujer por primera vez con el amparo de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, con sede en Luxemburgo, que señala que la ley española que reg