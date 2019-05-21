Un juez falla a favor de un socio de FACUA al que MGS Seguros demandó por no pagar la prima
La empresa le subió el coste de la prima sin notificárselo con los dos meses de antelación que establece la normativa, por lo que decidió no pagarla.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-21/05/2019
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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Quintanar de la Orden ha desestimado la demanda que MGS Seguros había interpuesto contra un socio de FACUA Castilla-La Mancha por negarse a pagar la prima del seguro de su vehículo. La compañía au