Un juez obliga al banco a pagar impuestos hipotecarios, desmarcándose de dos resoluciones del Supremo
El magistrado considera que, en casos como este, es la normativa europea la que debe aplicarse.
FACUA.org
España-21/05/2018
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Un juez de Igualada (Barcelona) ha obligado al BBVA a devolver a un cliente el impuesto que pagó por una hipoteca con cláusula abusiva. Se desmarca así de lo establecido por el Tribunal Supremo al considerar que es la normativa europea la que debe aplicarse en estos casos.