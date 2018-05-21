Más noticiasDe primera instancia de Igualada (Barcelona)

Un juez obliga al banco a pagar impuestos hipotecarios, desmarcándose de dos resoluciones del Supremo

El magistrado considera que, en casos como este, es la normativa europea la que debe aplicarse.

FACUA.org
España-21/05/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Un juez de Igualada (Barcelona) ha obligado al BBVA a devolver a un cliente el impuesto que pagó por una hipoteca con cláusula abusiva. Se desmarca así de lo establecido por el Tribunal Supremo al considerar que es la normativa europea la que debe aplicarse en estos casos.

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos