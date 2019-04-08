Un juzgado embarga a Renfe por el impago de 465 euros de indemnización a un socio de FACUA Córdoba
El usuario perdió un vuelo a Düsseldorf tras la cancelación de su tren por una avería. La compañía fue condenada a pagarle el precio de los billetes de avión y de AVE.
FACUA.org
Córdoba-08/04/2019
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El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba ha decretado el embargo de bienes a Renfe para poder hacer frente a la indemnización de 465 euros que debe pagarle a un socio de FACUA Córdoba que perdió un vuelo a Düsseldorf por la cancelación de su tr