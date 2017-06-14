Un juzgado obliga a devolver los gastos de una hipoteca, incluido el impuesto, que se canceló en 2009
El fallo judicial es pionero porque afecta a una hipoteca cancelada hace ocho años. El juez obliga a Kutxabank a devolver al usuario 5.083 euros más intereses.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-14/06/2017
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El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Benidorm condena a Kutxabank a pagar todos los gastos de formalización de la hipoteca (incluido el impuesto) de un préstamo cancelado en 2009.
La sentencia, la número 174/2017 de este juzgado, dictada el 5 de junio, an