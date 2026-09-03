Un punto de carga defectuoso de Iberdrola le averió dos coches eléctricos: FACUA Sevilla logra que le abone 515 euros de las reparaciones
El usuario se encontró con que al enchufar los vehículos para su recarga, el sistema de la batería empezó a dar señales de fallo, por lo que tuvo que sustituirla.
FACUA.org
Sevilla-03/09/2026
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Tras la actuación de FACUA Sevilla, Iberdrola ha abonado a un usuario los 515 euros que tuvo que pagar por la reparación de dos vehículos eléctricos que sufrieron daños por un punto de carga defectuoso.
Pedro, resid