Una agencia de viajes estafa 180.000 euros al vender billetes de avión falsos a 103 usuarios
Los clientes compraban vuelos que después la empresa anulaba o no confirmaba y se quedaba con el dinero de la reserva de sus víctimas.
FACUA.org
Madrid-16/07/2014
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Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas como presuntos responsables de 103 delitos de estafa de más de 180.000 euros en la venta fraudulenta de billetes de avión, según ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en una nota de p