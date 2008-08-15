Una discoteca de Valladolid deberá indemnizar con 209.591 euros a una joven que bebió una botella con sosa
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del propietario de la discoteca Charlot.
FACUA.org
Castilla y León-15/08/2008
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El propietario de una discoteca de Valladolid y uno de sus camareros deberán indemnizar con 209.591 euros más intereses a una joven que resultó con graves lesiones en el esófago en 1996 tras beber una botella de agua mineral que en vez de dicho líquido conten&ia