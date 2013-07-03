Nuestras accionesLa asociación ha denunciado a Secucharge ante la Setsi, el INC y las autoridades de consumo de varias CCAA

Una empresa se hace pasar por FACUA para lucrarse con una línea 905 publicitada en Yahoo! y Bing

Vincula el nombre de la organización con un teléfono de tarificación adicional. FACUA advierte a los buscadores que emprenderá acciones si continúa permitiendo este fraude.

FACUA.org
España-03/07/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a una empresa, denominada Secucharge, que hace pasar fraudulentamente una línea telefónica de alto coste, con prefijo 905, como si fuera el servicio de información de la organización de usuarios.

La asociaci&oacu

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