Una nueva sentencia obliga a un banco a pagar todos los gastos de notario y registro de una hipoteca
Según el tribunal, tanto la formalización de la escritura ante notario como la inscripción registral se efectúan en el exclusivo interés del banco.
FACUA.org
España-12/07/2017
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La Audiencia de Las Palmas ha anulado los gastos de notaría y registro de la propiedad en la constitución de una hipoteca firmada con Bankia.
La sentencia de la Sección Cuarta, que es la competente para resolver los recursos de apelación sobre condiciones genera