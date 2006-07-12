Una sentencia obliga a Viajes El Corte Inglés a indemnizar con 1.800 euros a un socio de FACUA por perder su equipaje
La Audiencia Provincial de Sevilla estima el daño moral padecido por el demandante y advierte que al tratarse de una luna de miel debe ponderarse al alza la indemnización.
FACUA.org
España-12/07/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) informa que la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a Viajes El Corte Inglés a indemnizar a un socio de su asociación en Sevilla con 1.800 euros por daños morales, debido a los perjuicios ocasionados en el