Una socia de FACUA recupera 2.050 euros pagados por un vehículo con el cuentakilómetros manipulado
Aunque a Arrate Aguirrezabal le aseguraron que el turismo sólo tenía 165.000 kilómetros cuando lo adquirió, un certificado facilitado por la Dirección General de Tráfico demostró que había pasado la última ITV con 295.000.
FACUA.org
España-18/06/2014
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"Me sentí estafada cuando me enteré de que al coche que había comprado le habían trucado el cuentakilómetros"
Tras la reiterada negativa del vendedor a hacerse responsable del engaño, la intermediación de FACUA-Consumidores en Acción ha servido a la asociada Arrate Aguirrezabal para recuperar el dinero desembolsado por la compra de un vehículo con el cuentakil