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Uno de cada tres contratos de compraventa de viviendas en Andalucía incluye cláusulas abusivas

Así se desprende de la campaña de inspección realizada en 2009 por la Consejería de Salud.

FACUA.org
Andalucía-12/01/2010
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Uno de cada tres contratos de compraventa de vivienda en Andalucía (el 35% de ellos) incluye algún tipo de cláusula abusiva.

Entre ellas se encuentra, por ejemplo, imponer al consumidor el pago del Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusval&iac

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