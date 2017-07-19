Vodafone devuelve a un socio de FACUA 2.300 euros que le cobró por navegar pese a que tenía tarifa plana
Sufrió los cargos irregulares en 13 facturas de un servicio de internet móvil "sin límite de descarga" de Ono, ahora propiedad de la multinacional británica. Finalmente, ha recuperado su dinero 8 años después.
FACUA.org
Sevilla-19/07/2017
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FACUA Sevilla ha conseguido que Vodafone devuelva a un usuario los 2.259 euros que le cobró tras facturarle durante más de un año consumos de internet móvil pese a que había contratado una supuesta tarifa plana a finales de 2008.
Carlos R.E.