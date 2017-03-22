Vodafone devuelve más de 1.000 euros a un socio de FACUA cobrados indebidamente por uso del roaming
La operadora reconoce un error en el cálculo del importe facturado a un usuario que viajó a Canadá y al que no informó adecuadamente de las tarifas vigentes antes de desplazarse.
FACUA.org
España-22/03/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha logrado que Vodafone devuelva a un usuario los 1.086 euros que le cobró indebidamente en concepto de roaming por usar su teléfono móvil durante un viaje al extranjero.
Ramón R.M., socio de FACUA, se desplaz