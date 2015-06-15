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Volkswagen llama a revisión en España a sus vehículos Amarok 2H fabricados en 2015

La compañía advierte de que la unión atornillada del soporte de la pinza del freno en la mangueta puede no haberse realizado con el par de apriete especificado y puede provocar que se suelte un tornillo.

FACUA.org
España-15/06/2015
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El fabricante de vehículos Volkswagen ha llamado a revisión en España a los vehículos del modelo Amarok 2H de 2015-2016, según indica en su web la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan). La empresa advierte de que

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