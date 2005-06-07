Wall Street Institute sigue captando alumnos después del anuncio de cierre
FACUA demanda al Ministerio de Sanidad y Consumo que ponga en marcha la modificación de la Ley de Crédito al Consumo, tan demandada cuando estalló el caso Opening.
FACUA.org
España-07/06/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que Wall Street Institute sigue captando alumnos después del anuncio de cierre realizado ayer por el sindicato UGT que afectará a todos sus centros propios (no franquiciados). FACUA advierte que esta mañan