XTerra no renovará la licencia del titular de la marca en España ante sus numerosas irregularidades
José González Rojas firmó contratos con empresas y administraciones en nombre de una sociedad inexistente. FACUA Granada ultima una denuncia por el caos y los problemas de seguridad en su última prueba.
FACUA.org
Internacional-08/10/2015
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