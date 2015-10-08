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XTerra no renovará la licencia del titular de la marca en España ante sus numerosas irregularidades

José González Rojas firmó contratos con empresas y administraciones en nombre de una sociedad inexistente. FACUA Granada ultima una denuncia por el caos y los problemas de seguridad en su última prueba.

FACUA.org
Internacional-08/10/2015
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El máximo responsable de la empresa estadounidense Team Unlimited ha comunicado a FACUA-Consumidores en Acción que no renovará la licencia del titular de su marca de eventos de triatlón XTerra e

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