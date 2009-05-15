Ya hay más de cien marcas de calzado con modelos contaminados con dimetilfumarato

Ya hay más de cien marcas de calzado con modelos contaminados con dimetilfumaratoAndalucía y Castilla y León son las comunidades que han efectuado más notificaciones.FACUA.orgEspaña-15/05/2009¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en TelegramFACUA-Consumidores en Acción informa que la lista de marcas con calzado tóxico supera ya el centenar. La asociación ha habilitado una página web donHazte socio pleno para leer todo el contenidoLee sin límites