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Ya hay más de cien marcas de calzado con modelos contaminados con dimetilfumarato

Andalucía y Castilla y León son las comunidades que han efectuado más notificaciones.

FACUA.org
España-15/05/2009
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FACUA-Consumidores en Acción informa que la lista de marcas con calzado tóxico supera ya el centenar. La asociación ha habilitado una página web don

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