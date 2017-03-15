Ya puedes elegir a la #PeorEmpresa2016: las nominadas son BBVA, El Corte Inglés, Movistar y Volkswagen
Se trata de la octava edición de un evento lanzado cada año por FACUA para censurar los graves abusos que se cometen contra los consumidores.
FACUA.org
España-15/03/2017
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Las nominadas a La Peor Empresa del Año son BBVA, El Corte Inglés, Movistar y el grupo Volkswagen. Desde este miércoles 15 de marzo, los usuarios pueden votarlas en la web FACUA.org/peorempresa. En las redes