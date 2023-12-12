#176 / Agosto 2016Ver números anteriores
Trailers que engañan: ¿motivo de denuncia?
En este número
Viajar en avión: susto y trato|Hambre y desperdicio de alimentos|Sociedad, leyes y derechos de los consumidores|El engaño de la falsa stevia|FACUA, en acción|Una herramienta útil para la defensa de los consumidores|El asombroso caso de la fruta española recolectada en Perú|Un día de furia: el día que todos merecemos|No se pierden derechos porque sea divertido|Lluvia Rojo: «Ya está bien de que las multinacionales nos sigan tomando el pelo»|Los problemas ambientales de las ‘catedrales del consumo’|¿Software libre? Qué es y para qué sirve|Trailers que engañan: ¿motivo de denuncia?
Motor y viajes
Viajar en avión: susto y trato
Volar se ha convertido para los usuarios en una prueba de obstáculos: huelgas, problemas organizativos y operacionales de aeropuertos y transportistas, retrasos, quiebras de agencias o pérdida de equipajes.
Por Olga Ruiz
Salud y alimentación
Hambre y desperdicio de alimentos
En América Latina y el Caribe existen, según los organismos internacionales, 47 millones de personas infraalimentadas, pero al mismo tiempo se desperdician 127 millones de toneladas de alimentos cada año.
Por Juan Trímboli
Salud y alimentación
Sociedad, leyes y derechos de los consumidores
La estructura jurídica actual discrimina al individuo, con escasos medios, frente a las grandes empresas. Esta situación es incompatible con la Democracia real.
Por Carlos Puente Martín
Salud y alimentación
El engaño de la falsa stevia
Casi todas las que hay en las líneas de venta de los grandes supermercados son fundamentalmente componentes sintéticos. Tiene hasta 300 veces más dulzor que el azúcar.
Por Ricardo Gamaza
Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más destacadas durante los meses de junio y julio de 2016.
Institucional
Una herramienta útil para la defensa de los consumidores
FACUA-Consumidores en Acción es una organización independiente y no partidista pero nunca será apolítica.
Por Paco Sánchez Legrán
Compras y publicidad
El asombroso caso de la fruta española recolectada en Perú
Fechas de envasado y caducidad, origen declarado de los productos... El fraude en el etiquetado de los alimentos, cada vez más común en comercios y supermercados.
Por @hd_carr
Ocio y cultura
Un día de furia: el día que todos merecemos
Es una sensación que muchos hemos tenido cuando hemos sufrido las tarifas abusivas de empresarios más obsesionados por los números que aquel Russell Crowe de 'Una mente maravillosa'.
Por Álvaro Velasco
Ocio y cultura
No se pierden derechos porque sea divertido
Los espectáculos de música en vivo siguen siendo ignorados por las autoridades de Consumo, pese a que arrastran a miles de personas cada año.
Por Ángeles Castellano
Ocio y cultura
Lluvia Rojo: «Ya está bien de que las multinacionales nos sigan tomando el pelo»
Activista infatigable y animalista convencida, esta polifacética actriz-traductora-cantante se rebela contra las mentiras de ciertos políticos y, como consumidora, las de las grandes empresas.
Por Santiago Salas
Compras y publicidad
Los problemas ambientales de las ‘catedrales del consumo’
Según la Asociación Española de Centros Comerciales, sus ventas han subido un 6,1 por ciento en 2015. Pero estos gigantes siguen planteando problemas sin resolver, como el consumo energético.
Por Ricardo Gamaza
Telecos y privacidad
¿Software libre? Qué es y para qué sirve
Frente al privativo, basa su existencia en la generaci�ón de conocimiento y programas de forma colaborativa, fomentando la construcción de aplicaciones útiles con el esfuerzo de todos.
Por Ramón Ramón
Ocio y cultura
Trailers que engañan: ¿motivo de denuncia?
¿Es denunciable que una película omita escenas utilizadas como reclamo en los trailers o que sus supuestos protagonistas no lleguen ni a la categoría de secundarios?
Por Rubén Sánchez
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Rubén Sánchez García
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