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#176 / Agosto 2016
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Trailers que engañan: ¿motivo de denuncia?

En este número

Viajar en avión: susto y trato|Hambre y desperdicio de alimentos|Sociedad, leyes y derechos de los consumidores|El engaño de la falsa stevia|FACUA, en acción|Una herramienta útil para la defensa de los consumidores|El asombroso caso de la fruta española recolectada en Perú|Un día de furia: el día que todos merecemos|No se pierden derechos porque sea divertido|Lluvia Rojo: «Ya está bien de que las multinacionales nos sigan tomando el pelo»|Los problemas ambientales de las ‘catedrales del consumo’|¿Software libre? Qué es y para qué sirve|Trailers que engañan: ¿motivo de denuncia?
Motor y viajes

Viajar en avión: susto y trato

Volar se ha convertido para los usuarios en una prueba de obstáculos: huelgas, problemas organizativos y operacionales de aeropuertos y transportistas, retrasos, quiebras de agencias o pérdida de equipajes.

Por Olga Ruiz
Salud y alimentación

Hambre y desperdicio de alimentos

En América Latina y el Caribe existen, según los organismos internacionales, 47 millones de personas infraalimentadas, pero al mismo tiempo se desperdician 127 millones de toneladas de alimentos cada año.

Por Juan Trímboli
Salud y alimentación

Sociedad, leyes y derechos de los consumidores

La estructura jurídica actual discrimina al individuo, con escasos medios, frente a las grandes empresas. Esta situación es incompatible con la Democracia real.

Por Carlos Puente Martín
Salud y alimentación

El engaño de la falsa stevia

Casi todas las que hay en las líneas de venta de los grandes supermercados son fundamentalmente componentes sintéticos. Tiene hasta 300 veces más dulzor que el azúcar.

Por Ricardo Gamaza
Institucional

FACUA, en acción

Crónica de las actuaciones más destacadas durante los meses de junio y julio de 2016.

Institucional

Una herramienta útil para la defensa de los consumidores

FACUA-Consumidores en Acción es una organización independiente y no partidista pero nunca será apolítica.

Por Paco Sánchez Legrán
Compras y publicidad

El asombroso caso de la fruta española recolectada en Perú

Fechas de envasado y caducidad, origen declarado de los productos... El fraude en el etiquetado de los alimentos, cada vez más común en comercios y supermercados.

Por @hd_carr
Ocio y cultura

Un día de furia: el día que todos merecemos

Es una sensación que muchos hemos tenido cuando hemos sufrido las tarifas abusivas de empresarios más obsesionados por los números que aquel Russell Crowe de 'Una mente maravillosa'.

Por Álvaro Velasco
Ocio y cultura

No se pierden derechos porque sea divertido

Los espectáculos de música en vivo siguen siendo ignorados por las autoridades de Consumo, pese a que arrastran a miles de personas cada año.

Por Ángeles Castellano
Ocio y cultura

Lluvia Rojo: «Ya está bien de que las multinacionales nos sigan tomando el pelo»

Activista infatigable y animalista convencida, esta polifacética actriz-traductora-cantante se rebela contra las mentiras de ciertos políticos y, como consumidora, las de las grandes empresas.

Por Santiago Salas
Compras y publicidad

Los problemas ambientales de las ‘catedrales del consumo’

Según la Asociación Española de Centros Comerciales, sus ventas han subido un 6,1 por ciento en 2015. Pero estos gigantes siguen planteando problemas sin resolver, como el consumo energético.

Por Ricardo Gamaza
Telecos y privacidad

¿Software libre? Qué es y para qué sirve

Frente al privativo, basa su existencia en la generación de conocimiento y programas de forma colaborativa, fomentando la construcción de aplicaciones útiles con el esfuerzo de todos.

Por Ramón Ramón
Ocio y cultura

Trailers que engañan: ¿motivo de denuncia?

¿Es denunciable que una película omita escenas utilizadas como reclamo en los trailers o que sus supuestos protagonistas no lleguen ni a la categoría de secundarios?

Por Rubén Sánchez

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