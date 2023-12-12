#183 / Octubre 2017Ver números anteriores
El gran negocio de la sed
En este número
Seguimos reforzando nuestro compromiso de transparencia|Llamando a torre de control: ‘¿Du yu anderstán mi?’|Olga Rodríguez: «Estar bien informado es una militancia, porque requiere de una dedicación continua»|FACUA, en acción|Las víctimas de los mercados|¿Tu dieta contribuye al cambio climático?|El póker de la canciller de hierro|Los orígenes de FACUA-Consumidores en Acción|«Los gobiernos europeos comparten la culpa». Jack Ewing, autor de ‘El escándalo de Volkswagen’|Crónica consumerista|Todo lo que debemos saber acerca del nuevo Reglamento europeo de Protección de Datos|El gran negocio de la sed
Institucional
Seguimos reforzando nuestro compromiso de transparencia
En FACUA nos esforzamos por ser transparentes. Aquí tienes información sobre los salarios de nuestros trabajadores y los ingresos por las cuotas de socios y subvenciones públicas del último año.
Por Rubén Sánchez
Motor y viajes
Llamando a torre de control: ‘¿Du yu anderstán mi?’
Tras prohibirlo, el Gobierno rectifica y sí permitirá el uso del español entre pilotos y controladores aéreos, atendiendo así a los estudios de seguridad como el de la AESA y a la opinión de ambos colectivos.
Por Agustín Guzmán Rodríguez
Telecos y privacidad
Olga Rodríguez: «Estar bien informado es una militancia, porque requiere de una dedicación continua»
Periodista de larga trayectoria internacional, ha sido cronista de guerra en los conflictos de Oriente Próximo para medios como la Ser, Cuatro o CNN+. Ahora analiza la actualidad desde eldiario.es.
Por Ángeles Castellano
Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de agosto y septiembre.
Compras y publicidad
Las víctimas de los mercados
Sus hojas de ruta para imponer su ley está dejando un reguero de consumidores engañados, violentados en sus derechos y empobrecidos. Y todo ello ante la inacción de las autoridades de consumo.
Por Olga Ruiz
Salud y alimentación
¿Tu dieta contribuye al cambio climático?
El consumo de más carne de la debida también alimenta al calentamiento global. El 18% de los gases de efecto invernadero proceden de la industria cárnica, que emite más metano que el petróleo o el gas.
Por Ricardo Gamaza
Salud y alimentación
El póker de la canciller de hierro
Mientras que Angela Merkel acaba de ser reelegida como canciller en Alemania por cuarta vez, en Austria parece previsible la victoria del nuevo líder del Partido Popular, Sebastián Kurz.
Por Carlos Puente Martín
Institucional
Los orígenes de FACUA-Consumidores en Acción
Hay que remontarse a principios de los años 80, situarse en un momento en el que comenzaba la democracia en España, y a la comercialización fraudulenta de un aceite de colza adulterado.
Por Paco Sánchez Legrán
Motor y viajes
«Los gobiernos europeos comparten la culpa». Jack Ewing, autor de ‘El escándalo de Volkswagen’
"Se destapó un serio problema de salud y se obligó a los fabricantes de automóviles a cambiar: El mercado está rechazando el diésel y obligando a los fabricantes a producir más híbridos o coches eléctricos".
Por Ángeles Castellano
Institucional
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales en los meses de agosto y septiembre.
Telecos y privacidad
Todo lo que debemos saber acerca del nuevo Reglamento europeo de Protección de Datos
Será de directa aplicación en la UE a partir del próximo 25 de mayo de 2018, pero cabe una duda: ¿Estarán los usuarios lo suficientemente informados sobre las implicaciones reales de la nueva normativa?
Por Noemi Brito
Salud y alimentación
El gran negocio de la sed
El agua es un derecho humano declarado por la ONU en el año 2010, pero las grandes constructoras y multinacionales del ladrillo y la banca se han lanzado a hacerse con lo que consideran un mercado seguro.
Por Ricardo Gamaza
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García