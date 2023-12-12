#186 / Abril 2018Ver números anteriores
Las subidas en telecos: el peor abuso del año
En este número
Publicidad, propaganda y noticias falsas|Dinero sucio, veneno en el aire|Las lentas y frustrantes acciones colectivas en defensa de los consumidores|FACUA, en acción|El Código Ético de FACUA|Derecho a ingresar en el cine con sus propios alimentos|Crónica Consumerista|España en la obra de Karl Marx|Liberalización deshumanizadora con las gasolineras desatendidas|Nuevos modelos de periodismo y democracia|¿Qué derechos te asisten para hacer valer la garantía de tus productos?|La protección de datos y la nueva generación de derechos en la era Facebook|Las subidas en telecos: el peor abuso del año
Compras y publicidad
Publicidad, propaganda y noticias falsas
La propaganda no puede eliminar el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz.
Por Carlos Puente Martín
Motor y viajes
Dinero sucio, veneno en el aire
La serie de documentales ‘Dirty Money’ (Dinero Sucio), coordinada por Álex Gibney y estrenada en Netflix, dedica su primer episodio al fraude de Volkswagen.
Por Ángeles Castellano
Banca y seguros
Las lentas y frustrantes acciones colectivas en defensa de los consumidores
En España, estas actuaciones por parte de las asociaciones de consumidores suponen un camino arduo, lleno de obstáculos procedimentales de dudoso y frustrante resultado.
Por Olga Ruiz
Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de marzo y abril.
Institucional
El Código Ético de FACUA
Nuestra organización rechaza cualquier ayuda económica de empresas o partidos políticos, como primera medida para garantizar su independencia.
Por Paco Sánchez Legrán
Ocio y cultura
Derecho a ingresar en el cine con sus propios alimentos
Importante logro de los consumidores en Perú.
Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales en los meses de marzo y abril.
Banca y seguros
España en la obra de Karl Marx
El autor de 'El Manifiesto comunista' dedicó numerosos artículos y análisis a los periodos revolucionarios de España del siglo XIX.
Por Carlos Puente Martín
Motor y viajes
Liberalización deshumanizadora con las gasolineras desatendidas
Este modelo de negocio vulnera derechos de los consumidores y usuarios, discrimina al colectivo de personas con diversidad funcional y se ceba con los trabajadores, ya que esta robotización genera destrucción de empleo.
Por Juanmi Garrido
Salud y alimentación
Nuevos modelos de periodismo y democracia
El periodismo ha entrado en una crisis de credibilidad de la que sólo saldrá con nuevos medios que apuesten por una información alejada de los intereses del poder económico y político.
Por Nacho Tudela
Telecos y privacidad
¿Qué derechos te asisten para hacer valer la garantía de tus productos?
La ley contempla que todos los productos adquiridos tengan un plazo de garantía de dos años y obliga al vendedor a repararlos o sustituirlos.
Por Jesús Benítez
Telecos y privacidad
La protección de datos y la nueva generación de derechos en la era Facebook
La privacidad de los ciudadanos en el ámbito digital debe ser un pilar fundamental en un Estado de Derecho.
Por Jesús Acevedo
Telecos y privacidad
Las subidas en telecos: el peor abuso del año
Las grandes compañías vienen aplicando sucesivos incrementos en sus tarifas. No hay competencia real en un sector dominado por un oligopolio.
Por Rubén Sánchez
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García