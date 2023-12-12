#189 / Octubre 2018Ver números anteriores
Hay que frenar las casas de apuestas
En este número
Renfe se queda con tu dinero|Sandra Sabatés:»Me siento orgullosa de ser parte de un equipo que entiende el periodismo como compromiso»|Crónica Consumerista|El WC no es una papelera|Las nuevas garantías digitales|FACUA, en acción|La manipulación de las masas|Reconocer los síntomas del ictus salva vidas|Las relaciones con los sectores empresariales y colegios profesionales|Sindicatos y organizaciones de consumidores: una colaboración pendiente|Así es una teta|Iria Marañón: «No hay hombres que no sean machistas, absolutamente todo está impregnado de machismo»|El mínimo vital del agua|Hay que frenar las casas de apuestas
Motor y viajes
Renfe se queda con tu dinero
¿Por qué no abona automáticamente las indemnizaciones por retrasos? Muchos pasajeros no las reciben debido a la falta de información y a la negativa de la empresa a aceptar reclamaciones hasta pasadas 24 horas.
Por Rubén Sánchez
Ocio y cultura
Sandra Sabatés:»Me siento orgullosa de ser parte de un equipo que entiende el periodismo como compromiso»
Co-presentadora de 'El Intermedio', la flamante Ondas a Mejor Presentadora reclama más espacio en su programa para los refugiados y el feminismo.
Por Ángeles Castellano
Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de agosto, septiembre y octubre.
Vivienda y suministros
El WC no es una papelera
El 19 de noviembre es el Día Mundial del Inodoro, aparato sanitario que se ha convertido en papelera a la que se tiran todo tipo de residuos, lo que provoca un grave problema ambiental y en las depuradoras.
Por Ricardo Gamaza
Telecos y privacidad
Las nuevas garantías digitales
La recientemente aprobada legislación de Protección de Datos ofrece nuevas garantías digitales a la ciudadanía.
Por Jesús Acevedo
Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de agosto, septiembre y octubre.
Compras y publicidad
La manipulación de las masas
Las técnicas de control de la población han evolucionado, pero no son muy distintas a las empleadas por antiguos regímenes fascistas o comunistas.
Por Carlos Puente Martín
Salud y alimentación
Reconocer los síntomas del ictus salva vidas
El 29 de octubre ha sido el Día Mundial de la Prevención del Ictus, un trastorno que afectará a una de cada seis personas a lo largo de su vida y que es la segunda causa de muerte en España.
Por Nacho Tudela
Institucional
Las relaciones con los sectores empresariales y colegios profesionales
Hace varios años, FACUA dio por finalizados todos los acuerdos de concertación firmados con empresas y colegios profesionales.
Por Paco Sánchez Legrán
Institucional
Sindicatos y organizaciones de consumidores: una colaboración pendiente
Se echan en falta estructuras estables, organizadas y activas, pese a que, al fin y al cabo, toda la ciudadanía es consumidora de productos que una parte de ella produce para el sostén diario de la vida humana.
Por Francisco Acosta Orge
Salud y alimentación
Así es una teta
Muchas madres desconocen cómo son y funcionan sus mamas. Saberlo ayuda a conocer mejor cómo funciona la lactancia para evitar, si se quiere, recurrir a la leche de fórmula para alimentar a los bebés.
Por Sandra D. Siachoque
Compras y publicidad
Iria Marañón: «No hay hombres que no sean machistas, absolutamente todo está impregnado de machismo»
Filóloga y activista feminista, es autora del superventas 'Educar en el feminismo' y ahora publica 'Libérate de la carga mental', que incide en el trabajo extra que hacen las mujeres.
Por Ángeles Castellano
Vivienda y suministros
El mínimo vital del agua
El Gobierno central quiere establecer un bono social para el agua, pero esto no garantiza el derecho humano a su suministro. La recomendación de 100 litros por habitante y día de la ONU es la mejor opción.
Por Ricardo Gamaza
Ocio y cultura
Hay que frenar las casas de apuestas
Personas famosas del mundo del espectáculo y deportistas profesionales ponen su prestigio al servicio de una actividad que representa un riesgo potencial en un país con más de 600.000 ludópatas en tratamiento.
Por Olga Ruiz
Nuestro equipo
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