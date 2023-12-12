#190 / Diciembre 2018Ver números anteriores
FACUA logró las 10 mayores multas por fraudes masivos
En este número
Joaquim Bosch: «El sistema no está diseñado para que lleguen los mejores a los altos tribunales»|Crónica Consumerista|FACUA, en acción|La manipulación en internet como excusa para tumbarse en el sillón|Abusos en nombre de la Constitución|El precio que FACUA tiene que pagar por su independencia|La Constitución de 1978, cuarenta años después|En España, los consumidores vulnerables siguen pasando frío|Paul Mason: «El fracaso de la izquierda es no haber sido capaz de generar un discurso positivo de futuro»|La utopía postcapitalista positiva es posible (y ya está en marcha)|El poder de un titular|FACUA logró las 10 mayores multas por fraudes masivos
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Joaquim Bosch: «El sistema no está diseñado para que lleguen los mejores a los altos tribunales»
El magistrado y portavoz territorial en Valencia de Jueces para la Democracia acaba de publicar un libro junto al periodista Ignacio Escolar sobre las reformas pendientes de la justicia.
Por Ángeles Castellano
Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de noviembre y diciembre.
Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de noviembre y diciembre.
Telecos y privacidad
La manipulación en internet como excusa para tumbarse en el sillón
Estamos expuestos a estrategias de propaganda que han encontrado en la redes sociales un terreno fértil para crecer y han convertido en su principal rasgo la mentira.
Por David Martínez
Salud y alimentación
Abusos en nombre de la Constitución
En España, la separación de poderes, auténtica garantía para los ciudadanos, no existe.
Por Carlos Puente Martín
Institucional
El precio que FACUA tiene que pagar por su independencia
A lo largo de toda la historia de FACUA, la asociación ha sido acusada de estar a favor de diferentes partidos políticos o sectores tras haber 'molestado' a otros con nuestras críticas o campañas.
Por Paco Sánchez Legrán
Salud y alimentación
La Constitución de 1978, cuarenta años después
Hay pocas naciones democráticas donde, como en España, se hable o se discuta tanto sobre la Carta Magna.
Por Francisco Acosta Orge
Vivienda y suministros
En España, los consumidores vulnerables siguen pasando frío
La pobreza energética es un problema real, urgente y acuciante, que afecta a millones de personas y que sigue sin estar entre las prioridades de quienes gobiernan.
Por Olga Ruiz
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Paul Mason: «El fracaso de la izquierda es no haber sido capaz de generar un discurso positivo de futuro»
Periodista económico, escritor y asesor del Partido Laborista británico, su último libro explica por qué el capitalismo está feneciendo y propone un sistema económico alternativo.
Por Ángeles Castellano
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La utopía postcapitalista positiva es posible (y ya está en marcha)
La visita a España del periodista y escritor Paul Mason permite el desarrollo de un taller donde diferentes agentes sociales, entre ellos FACUA, se permiten imaginar un futuro que está comenzando ya.
Por Ángeles Castellano
Vivienda y suministros
El poder de un titular
Alexandria Osorio-Cortez, puertorriqueña, del Bronx, es la mujer más joven en ganar un puesto en el Congreso de Estados Unidos y no tiene casa.
Por Marian Díaz
Institucional
FACUA logró las 10 mayores multas por fraudes masivos
La asociación ha elaborado un balance de las sanciones de mayor cuantía impuestas por las administraciones autonómicas de protección al consumidor en toda su historia.
Por Rubén Sánchez
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García