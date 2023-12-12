#191 / Febrero 2019Ver números anteriores
Consumidores: 40 años desprotegidos
En este número
Por qué FACUA no acepta dinero de las empresas|Crónica Consumerista|Sara Mesa: «Creemos que hablamos nosotros, pero ciertas ideologías pueden estar utilizando nuestra voz»|FACUA, en acción|Buscando la democracia|La importancia del Delegado de Protección de Datos para el consumidor|La sanidad no se vende, se recorta|Sobre la Constitución, los partidos de izquierda, la pobreza energética y el nuevo cooperativismo|Marta Flich: «Para la banca el dinero es Dios. La tragedia no tiene cara»|Prohibido cortar el agua|El Consejo de Consumidores y Usuarios, la eterna cortina de humo|Consumidores: 40 años desprotegidos
Institucional
Por qué FACUA no acepta dinero de las empresas
Una de las señas de identidad de la organización es su renuncia a recibir aportaciones económicas del sector empresarial.
Por Paco Sánchez Legrán
Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de enero y febrero.
Ocio y cultura
Sara Mesa: «Creemos que hablamos nosotros, pero ciertas ideologías pueden estar utilizando nuestra voz»
La escritora sevillana, una de la voces jóvenes más premiadas, publica 'Silencio administrativo', que denuncia el laberinto burocrático que imposibilita a las personas sin hogar acceder a las ayudas públicas.
Por Ángeles Castellano
Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de enero y febrero.
Salud y alimentación
Buscando la democracia
El poder de la cultura es inmenso y la comunicación de las ideas puede transformar el mundo.
Por Carlos Puente Martín
Telecos y privacidad
La importancia del Delegado de Protección de Datos para el consumidor
Aquellas empresas que manejan una gran cantidad de datos necesitan de alguien que medie entre sus intereses y el derecho de los usuarios a la protección de sus datos personales.
Por Jesús Acevedo
Salud y alimentación
La sanidad no se vende, se recorta
Las políticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid en las últimas legislaturas han llevado al empobrecimiento del servicio, lo que provoca graves deficiencias en la atención de los usuarios.
Por Marian Díaz
Institucional
Sobre la Constitución, los partidos de izquierda, la pobreza energética y el nuevo cooperativismo
Algunos apuntes a los artículos de Carlos Puente y Olga Ruiz y a la entrevista a Paul Mason aparecidos en la 'Consumerismo' de diciembre de 2018.
Por Francisco Acosta Orge
Ocio y cultura
Marta Flich: «Para la banca el dinero es Dios. La tragedia no tiene cara»
La economista, 'video-blogger', actriz y humorista trata de desenmascarar las noticias falsas diariamente junto a Risto Mejide en 'Todo es mentira', de Cuatro.
Por Ángeles Castellano
Salud y alimentación
Prohibido cortar el agua
Muchos municipios aplican el mínimo vital del agua que establece la ONU para garantizar el derecho humano al agua, pero existen empresas privadas que siguen cortando el agua a los que no pueden pagarla.
Por Ricardo Gamaza
Compras y publicidad
El Consejo de Consumidores y Usuarios, la eterna cortina de humo
El escándalo en la elección de su penúltimo presidente ha sido uno de los episodios más bochornosos ocurridos en un órgano inoperante al que ningún Gobierno ha prestado la debida atención.
Por Rubén Sánchez
Salud y alimentación
Consumidores: 40 años desprotegidos
Hoy es más necesario que nunca que la defensa de los usuarios y la lucha contra el fraude se conviertan en una política pública prioritaria.
Por Olga Ruiz
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
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Consejo editorial
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