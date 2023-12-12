En este número

La defensa de la igualdad desde una perspectiva consumerista | Envuelto para regalo: el coste ambiental de la Navidad | Engollipándonos con las ‘cookies’ | FACUA, en acción | Cumbre del Clima en Madrid: el planeta se agota | Cuarenta años del referéndum del 28 de febrero en Andalucía | Caseros, sedentarios y digitales | Crónica Consumerista | Esther Vivas: «El Estado debe crear condiciones para favorecer una maternidad feminista y emancipadora» | FACUA seguirá fortaleciendo su modelo de organización independiente y la dirección colectiva | Vidrio y consumo | Aviones: que no te dé vértigo reclamar | ¿Quién frena el Black Fraude?