#195 / Noviembre 2019Ver números anteriores
¿Quién frena el Black Fraude?
En este número
La defensa de la igualdad desde una perspectiva consumerista|Envuelto para regalo: el coste ambiental de la Navidad|Engollipándonos con las ‘cookies’|FACUA, en acción|Cumbre del Clima en Madrid: el planeta se agota|Cuarenta años del referéndum del 28 de febrero en Andalucía|Caseros, sedentarios y digitales|Crónica Consumerista|Esther Vivas: «El Estado debe crear condiciones para favorecer una maternidad feminista y emancipadora»|FACUA seguirá fortaleciendo su modelo de organización independiente y la dirección colectiva|Vidrio y consumo|Aviones: que no te dé vértigo reclamar|¿Quién frena el Black Fraude?
Salud y alimentación
Envuelto para regalo: el coste ambiental de la Navidad
Esta celebración se ha convertido en sinónimo de derroche energético, consumo desproporcionado y malgasto de envases y papel.
Por Ricardo Gamaza
Telecos y privacidad
Engollipándonos con las ‘cookies’
Los internautas somos incapaces de ir navegando por la vida sin aceptarlas, pero ninguno conocemos con certeza absoluta lo que estamos metiendo en nuestros dispositivos.
Por Jesús Acevedo
Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de octubre y noviembre.
Salud y alimentación
Cumbre del Clima en Madrid: el planeta se agota
Madrid recibirá otra cumbre internacional en la que constatar que el planeta está al límite de sus posibilidades mientras los Gobiernos siguen sin entender que el tiempo ya se ha agotado para el sistema actual.
Por Ángeles Castellano
Compras y publicidad
Cuarenta años del referéndum del 28 de febrero en Andalucía
El papel jugado por el pueblo andaluz tuvo una enorme trascendencia en la configuración política y autonómica de la nación tras la dictadura franquista.
Por Francisco Acosta Orge
Salud y alimentación
Caseros, sedentarios y digitales
Un 75% de los jóvenes prefiere quedarse en casa chateando a salir. Las nuevas tecnologías han modificado la forma de vivir, pero ¿será todo a mejor?
Por Lydia López
Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de octubre y noviembre.
Salud y alimentación
Esther Vivas: «El Estado debe crear condiciones para favorecer una maternidad feminista y emancipadora»
Con su libro 'Mamá Desobediente. Una mirada feminista a la maternidad', pone en el centro del debate social la experiencia de la maternidad, que considera que tiene repercusión pública, política y colectiva.
Por Ángeles Castellano
Institucional
FACUA seguirá fortaleciendo su modelo de organización independiente y la dirección colectiva
No podemos olvidar nunca que la total independencia de FACUA sólo se puede lograr con al apoyo económico de los asociados a través de sus cuotas anuales.
Por Paco Sánchez Legrán
Salud y alimentación
Vidrio y consumo
Gracias al reciclaje de vidrio, cada año se evita la extracción de casi mil toneladas de materias primas y la emisión de medio millón de toneladas de dióxido de carbono.
Por Ricardo Gamaza
Motor y viajes
Aviones: que no te dé vértigo reclamar
Los consumidores se enfrentan cada día a cancelaciones de vuelo, grandes retrasos o pérdidas de equipaje, pero pocos saben cómo enfrentarse a las aerolíneas para reclamar sus derechos.
Por Miguel Ángel Serrano
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