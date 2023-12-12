#201 / Octubre 2020Ver números anteriores
Cláusula suelo: sin noticias de sanción
En este número
¿Sabemos con quién contratamos en internet?|Reflexiones sobre la situación y las funciones del movimiento de consumidores en el mundo|Estos son los 10 ‘ladrillazos’ que amenazan el litoral gaditano|4º Congreso de FACUA: renovación, compromiso y resiliencia|Jesús Soria: «Cuando hablas de malas prácticas, engaños o abusos estás en el filo de la navaja»|FACUA, en Acción|El sector público es clave en la innovación y en el emprendimiento|La realidad oculta tras numerosas líneas 118|Crónica consumerista|El capital humano en la transformación digital|De la media de nailon a la e-chatarra|Cláusula suelo: sin noticias de sanción
Telecos y privacidad
¿Sabemos con quién contratamos en internet?
No es extraño que existan páginas webs que comercializan productos y servicios sin indicar quién es su titular, cómo se puede contactar con sus responsables o qué uso harán de los datos personales del usuario.
Por Miguel Ángel Serrano
Institucional
Reflexiones sobre la situación y las funciones del movimiento de consumidores en el mundo
El movimiento global de consumidores está representado por la organización Consumers International con sede en Londres e integrada por más de 200 miembros en algo más de 100 países.
Por Paco Sánchez Legrán
Salud y alimentación
Estos son los 10 ‘ladrillazos’ que amenazan el litoral gaditano
Resucitan más de una decena de viejos macro proyectos urbanísticos en la costa de Cádiz que pueden acabar con los paisajes, medio ambiente y riqueza ecológica y patrimonial de esta zona.
Por Ricardo Gamaza
Institucional
4º Congreso de FACUA: renovación, compromiso y resiliencia
El programa de trabajo para los próximos cuatro años tiene como objetivo global el fortalecimiento de la asociación y de sus organizaciones territoriales y la mejora de su funcionamiento.
Por Olga Ruiz
Compras y publicidad
Jesús Soria: «Cuando hablas de malas prácticas, engaños o abusos estás en el filo de la navaja»
Con diecisiete años al frente de SER Consumidor, Jesús Soria es uno de los mayores referentes en España del periodismo especializado en temas de consumo.
Por Nacho Tudela
Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de agosto y septiembre.
Compras y publicidad
El sector público es clave en la innovación y en el emprendimiento
La innovación no va tanto de startups, capital riesgo y de inventores de garaje como de la voluntad de los estados de superar desafíos para toda la sociedad.
Por Eduardo Garzón Espinosa
Telecos y privacidad
La realidad oculta tras numerosas líneas 118
El descenso en el uso de estas líneas ha venido acompañado de la proliferación de prácticas fraudulentas por parte de los operadores telefónicos para obtener un mayor beneficio económico.
Por Jesús Benítez
Institucional
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de agosto y septiembre.
Telecos y privacidad
El capital humano en la transformación digital
En España tenemos suficientes recursos de conectividad, administración digital e incluso reutilización de datos abiertos, pero suspendemos en cuando a nuestras competencias digitales como ciudadanos.
Por Jesús Acevedo
Salud y alimentación
De la media de nailon a la e-chatarra
Las estrategias de marketing de las empresas nos han convencido de que debemos renovar todos nuestros aparatos en un periodo de tiempo poco razonable.
Por Ricardo Gamaza
Banca y seguros
Cláusula suelo: sin noticias de sanción
En los casos en que las entidades aceptan devolver dinero, las cantidades suelen ser inferiores a las que los afectados tienen derecho.
Por Rubén Sánchez
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