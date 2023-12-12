#207 / Octubre 2021Ver números anteriores
¿Crisis de los contenedores… o del capitalismo?
En este número
Otro parche en el bono social|El Tribunal de Justicia europeo y las cláusulas de hipoteca|¿Cómo evitar el desperdicio de alimentos?|Comisiones de las inmobiliarias a compradores: una actividad rechazada por la jurisprudencia|Pepa Blanes: «No hay película exenta de ideas políticas»|FACUA, en Acción|Banca: Cada vez más comisiones y menos servicios|Nuestros socios triunfan|El organigrama de dirección y funcionamiento de la Fundación FACUA|Crónica Consumerista|¿Crisis de los contenedores… o del capitalismo?
Vivienda y suministros
Otro parche en el bono social
El Gobierno sigue sin emprender una reforma de envergadura. La última medida, que amplía los descuentos durante cinco meses, sigue excluyendo a un altísimo porcentaje de familias con dificultades económicas.
Por Rubén Sánchez
Vivienda y suministros
El Tribunal de Justicia europeo y las cláusulas de hipoteca
En nuestra historia jurídica reciente se ha vuelto habitual que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya enmendado sentencias del Supremo que eran perjudiciales para los consumidores.
Por Alejandro García
Salud y alimentación
¿Cómo evitar el desperdicio de alimentos?
En España cada persona tira a la basura una media de 31 kilos al año. Tres de cada cuatro hogares españoles tiran habitualmente comida que les ha caducado o que se les ha estropeado.
Por Ricardo Gamaza
Vivienda y suministros
Comisiones de las inmobiliarias a compradores: una actividad rechazada por la jurisprudencia
Diferentes sentencias han dictaminado que el contrato se establece entre agentes inmobiliarios y vendedores, no pudiendo estos cargar cantidades a los compradores.
Por Miguel Ángel Serrano
Ocio y cultura
Pepa Blanes: «No hay película exenta de ideas políticas»
La periodista, jefa de Cultura en la Ser, desglosa la diversidad de temas de rabiosa actualidad presentes en la cambiante industria del cine en su libro 'Abre los ojos. Pelis y series para entender el mundo'.
Por Ángeles Castellano
Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de septiembre y octubre.
Banca y seguros
Banca: Cada vez más comisiones y menos servicios
Desde hace algunos meses, un número importante de entidades vienen implementando políticas que entrañan el cobro de cantidades por la retirada de efectivo en ventanilla.
Por Jesús Benítez
Institucional
Nuestros socios triunfan
Un resumen de algunos casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los meses de septiembre y octubre.
Institucional
El organigrama de dirección y funcionamiento de la Fundación FACUA
La entidad tiene establecida a través de sus estatutos sus fines, así como sus órganos de gobierno y sus funciones y competencias.
Por Paco Sánchez Legrán
Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de septiembre y octubre.
Salud y alimentación
¿Crisis de los contenedores… o del capitalismo?
El capitalismo ofrece como respuesta a sus problemas el consumo. No parar de consumir, debemos seguir comprando sin fin o el sistema se derrumbará.
Por Olga Ruiz
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García