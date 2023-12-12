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#221 / Febrero 2024
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Es su turno, ministro Bustinduy

En este número

Transparencia: estos fueron los ingresos de FACUA y sus organizaciones en 2023|FACUA, en acción|Kiko Morales: «Cuando una persona tiene un don y tiene claro lo que quiere, al final acaba sacándole el máximo provecho»|La moda en transición: del ‘fast fashion’ a la sostenibilidad|Hacer actividad política desde la independencia, el apartidismo y la democracia|FACUA te asesora con… las hojas de reclamaciones|Videojuegos, streamers y consumo|Crónica Consumerista|Loudtink: «Una sesión nunca será buena si al primero al que no hace bailar es a ti en casa»|El paternalismo del Ministerio con los ‘influencers’ españoles|Es su turno, ministro Bustinduy
Institucional

Transparencia: estos fueron los ingresos de FACUA y sus organizaciones en 2023

2,3 millones de euros de las cuotas de los socios y 1,4 millones de subvenciones y convenios con entidades públicas. Nuestro código ético establece la renuncia a recibir dinero de empresas privadas.

Por Rubén Sánchez
Institucional

FACUA, en acción

Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante enero y febrero.

Ocio y cultura

Kiko Morales: «Cuando una persona tiene un don y tiene claro lo que quiere, al final acaba sacándole el máximo provecho»

Este artista multidisciplinar ha sido el único español presente en la exposición "Transcendence a fusion of art and culture" de la ciudad china de Chongqing.

Por David Ávila
Compras y publicidad

La moda en transición: del ‘fast fashion’ a la sostenibilidad

Frente a un modelo de producción rápida y desecho, está emergiendo un movimiento hacia la sostenibilidad en el que la ropa de segunda mano juega un papel crucial.

Por Gabriela Camayd
Institucional

Hacer actividad política desde la independencia, el apartidismo y la democracia

FACUA hace política en sus actuaciones en defensa de los consumidores y en defensa de la justicia social, ya que sólo de esa forma se pueden mejorar las cosas.

Por Paco Sánchez Legrán
Compras y publicidad

FACUA te asesora con… las hojas de reclamaciones

La asociación recuerda que los establecimientos están obligados a disponer de este documento, esencial para que los consumidores puedan realizar sus reclamaciones.

Ocio y cultura

Videojuegos, streamers y consumo

Desconocemos gran parte del ocio cultural que se consume desde la infancia y la adolescencia, como videojuegos y plataformas de streaming, en las que se dan lugar dinámicas de consumo abusivas.

Por Frederic Torres
Institucional

Crónica Consumerista

Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de enero y febrero.

Ocio y cultura

Loudtink: «Una sesión nunca será buena si al primero al que no hace bailar es a ti en casa»

El emergente Dj nos detalla los entresijos del sector musical en el que se desenvuelve desde hace años a la vez que nos desgrana la actualidad de géneros que gozan de gran popularidad.

Por Imanol Beristain
Telecos y privacidad

El paternalismo del Ministerio con los ‘influencers’ españoles

Este sector ignora deliberadamente las reglas del juego, afectando negativamente a parte de los consumidores y usuarios entre los que se encuentran menores de edad.

Por Miguel Ángel Serrano
Institucional

Es su turno, ministro Bustinduy

Tras la conformación del nuevo Gobierno, FACUA se reunió con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para exponerle sus reivindicaciones.

Por Olga Ruiz

Nuestro equipo

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Rubén Sánchez García
Secretaría
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Equipo de redacción
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Consejo editorial
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