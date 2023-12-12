#221 / Febrero 2024Ver números anteriores
Es su turno, ministro Bustinduy
En este número
Transparencia: estos fueron los ingresos de FACUA y sus organizaciones en 2023|FACUA, en acción|Kiko Morales: «Cuando una persona tiene un don y tiene claro lo que quiere, al final acaba sacándole el máximo provecho»|La moda en transición: del ‘fast fashion’ a la sostenibilidad|Hacer actividad política desde la independencia, el apartidismo y la democracia|FACUA te asesora con… las hojas de reclamaciones|Videojuegos, streamers y consumo|Crónica Consumerista|Loudtink: «Una sesión nunca será buena si al primero al que no hace bailar es a ti en casa»|El paternalismo del Ministerio con los ‘influencers’ españoles|Es su turno, ministro Bustinduy
Institucional
Transparencia: estos fueron los ingresos de FACUA y sus organizaciones en 2023
2,3 millones de euros de las cuotas de los socios y 1,4 millones de subvenciones y convenios con entidades públicas. Nuestro código ético establece la renuncia a recibir dinero de empresas privadas.
Por Rubén Sánchez
Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante enero y febrero.
Ocio y cultura
Kiko Morales: «Cuando una persona tiene un don y tiene claro lo que quiere, al final acaba sacándole el máximo provecho»
Este artista multidisciplinar ha sido el único español presente en la exposición "Transcendence a fusion of art and culture" de la ciudad china de Chongqing.
Por David Ávila
Compras y publicidad
La moda en transición: del ‘fast fashion’ a la sostenibilidad
Frente a un modelo de producción rápida y desecho, está emergiendo un movimiento hacia la sostenibilidad en el que la ropa de segunda mano juega un papel crucial.
Por Gabriela Camayd
Institucional
Hacer actividad política desde la independencia, el apartidismo y la democracia
FACUA hace política en sus actuaciones en defensa de los consumidores y en defensa de la justicia social, ya que sólo de esa forma se pueden mejorar las cosas.
Por Paco Sánchez Legrán
Compras y publicidad
FACUA te asesora con… las hojas de reclamaciones
La asociación recuerda que los establecimientos están obligados a disponer de este documento, esencial para que los consumidores puedan realizar sus reclamaciones.
Ocio y cultura
Videojuegos, streamers y consumo
Desconocemos gran parte del ocio cultural que se consume desde la infancia y la adolescencia, como videojuegos y plataformas de streaming, en las que se dan lugar dinámicas de consumo abusivas.
Por Frederic Torres
Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de enero y febrero.
Ocio y cultura
Loudtink: «Una sesión nunca será buena si al primero al que no hace bailar es a ti en casa»
El emergente Dj nos detalla los entresijos del sector musical en el que se desenvuelve desde hace años a la vez que nos desgrana la actualidad de géneros que gozan de gran popularidad.
Por Imanol Beristain
Telecos y privacidad
El paternalismo del Ministerio con los ‘influencers’ españoles
Este sector ignora deliberadamente las reglas del juego, afectando negativamente a parte de los consumidores y usuarios entre los que se encuentran menores de edad.
Por Miguel Ángel Serrano
Institucional
Es su turno, ministro Bustinduy
Tras la conformación del nuevo Gobierno, FACUA se reunió con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para exponerle sus reivindicaciones.
Por Olga Ruiz
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
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Consejo editorial
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