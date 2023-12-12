#223 / Julio 2024Ver números anteriores
Abusos en festivales: permisividad absoluta
En este número
Problemas médicos en el extranjero: ¿son los seguros de viaje una solución?|FACUA, en acción|Los 25 años de nuestra Escuela de Formación Consumerista|Miguel Delibes: «La fuerza de los consumidores es mucho más grande que la de los ecologistas o los científicos»|Tus derechos desde la reserva hasta el ‘check-out’|Nuestros socios triunfan|Crónica consumerista|Libertad de mercado y libertad para abusar en Europa|FACUA te asesora con… los retrasos y cancelaciones de vuelos|Abusos en festivales: permisividad absoluta
Motor y viajes
Problemas médicos en el extranjero: ¿son los seguros de viaje una solución?
La mercantilización de la salud y sus derivados puede llevar a situaciones totalmente indeseables y perjudiciales para los consumidores.
Por Miguel Ángel Serrano
Compras y publicidad
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante mayo y junio.
Institucional
Los 25 años de nuestra Escuela de Formación Consumerista
La Fundación FACUA desarrolla programas anuales para fomentar la formación de los cuadros directivos, colaboradores y profesionales.
Por Paco Sánchez Legrán
Salud y alimentación
Miguel Delibes: «La fuerza de los consumidores es mucho más grande que la de los ecologistas o los científicos»
El presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana explica la situación en la que se encuentra este parque nacional y habla sobre los retos a futuro en la lucha contra el cambio climático.
Por David Ávila
Ocio y cultura
Tus derechos desde la reserva hasta el ‘check-out’
Viajar es una de las experiencias más enriquecedoras que podemos vivir, y hacerlo informado y protegido nos permite disfrutar al máximo de cada momento.
Por Gabriela Camayd
Banca y seguros
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
Compras y publicidad
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de mayo y junio.
Banca y seguros
Libertad de mercado y libertad para abusar en Europa
El mercado único europeo garantiza el comercio intracomunitario entre los Estados miembros, pero también debería garantizar un alto nivel de protección a los consumidores.
Por Olga Ruiz
Motor y viajes
FACUA te asesora con… los retrasos y cancelaciones de vuelos
Las aerolíneas deben compensar a los pasajeros con cuantías que oscilan entre los 250 y 600 euros en función de la distancia del vuelo.
Ocio y cultura
Abusos en festivales: permisividad absoluta
No paramos de denunciar una larga lista de irregularidades y las administraciones competentes no paran de demostrar que son unas absolutas incompetentes porque no hacen nada o imponen multas ridículas.
Por Rubén Sánchez
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García