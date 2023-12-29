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#224 / Octubre 2024
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Stop viviendas turísticas

En este número

Residencias de mascotas: cómo velar por nuestros peludos|FACUA, en Acción|Recuerdos de verano: la atención sanitaria en julio y agosto, una utopía|Carlos Javier González: «La televisión se ha convertido en un perverso espejo donde se refleja lo peor de nosotros»|Crónica Consumerista|¿España necesita la llegada de más migrantes?|Nuestros socios triunfan|FACUA te asesora con… las academias ‘online’|Adiós a la bajada del IVA, la medida para no molestar|Stop viviendas turísticas
Salud y alimentación

Residencias de mascotas: cómo velar por nuestros peludos

En los últimos años, ha crecido la preocupación por el bienestar animal y la calidad de los servicios ofrecidos por las residencias caninas en España.

Por Gabriela Camayd
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FACUA, en Acción

Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante julio y agosto.

Salud y alimentación

Recuerdos de verano: la atención sanitaria en julio y agosto, una utopía

En los últimos años, se ha convertido en costumbre que los centros de salud se saturen, sin que las comunidades autónomas hagan verdaderos esfuerzos para garantizar la atención sanitaria en el periodo estival.

Por Miguel Ángel Serrano
Ocio y cultura

Carlos Javier González: «La televisión se ha convertido en un perverso espejo donde se refleja lo peor de nosotros»

Este profesor, orientador y escritor madrileño invita a través de su ensayo 'Una filosofía de la resistencia' a pensar, reflexionar y actuar contra la manipulación emocional y la vorágine de la inmediatez.

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Crónica Consumerista

Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de julio y agosto.

Salud y alimentación

¿España necesita la llegada de más migrantes?

Continuamente importantes sectores políticos, mediáticos y económicos de nuestro país, están satanizando permanentemente la llegada de migrantes a nuestros país, presentándolo como un peligro para la población.

Por Paco Sánchez Legrán
Institucional

Nuestros socios triunfan

Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.

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FACUA te asesora con… las academias ‘online’

Con la finalización del verano, son muchas las personas que deciden que es hora de comenzar algún tipo de formación, ya sea para aprender algo nuevo, poner al día sus conocimientos, o diversificar sus opciones.

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Adiós a la bajada del IVA, la medida para no molestar

El 1 de octubre el IVA comienza a subir en los alimentos afectados por la rebaja. Una medida absolutamente descafeinada que el Gobierno ni siquiera ha querido vigilar.

Por Rubén Sánchez
Vivienda y suministros

Stop viviendas turísticas

La proliferación descontrolada de las viviendas turísticas está teniendo un grave impacto social y económico.

Por Olga Ruiz

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