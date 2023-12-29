#224 / Octubre 2024Ver números anteriores
Stop viviendas turísticas
En este número
Residencias de mascotas: cómo velar por nuestros peludos|FACUA, en Acción|Recuerdos de verano: la atención sanitaria en julio y agosto, una utopía|Carlos Javier González: «La televisión se ha convertido en un perverso espejo donde se refleja lo peor de nosotros»|Crónica Consumerista|¿España necesita la llegada de más migrantes?|Nuestros socios triunfan|FACUA te asesora con… las academias ‘online’|Adiós a la bajada del IVA, la medida para no molestar|Stop viviendas turísticas
Salud y alimentación
Residencias de mascotas: cómo velar por nuestros peludos
En los últimos años, ha crecido la preocupación por el bienestar animal y la calidad de los servicios ofrecidos por las residencias caninas en España.
Por Gabriela Camayd
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FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante julio y agosto.
Salud y alimentación
Recuerdos de verano: la atención sanitaria en julio y agosto, una utopía
En los últimos años, se ha convertido en costumbre que los centros de salud se saturen, sin que las comunidades autónomas hagan verdaderos esfuerzos para garantizar la atención sanitaria en el periodo estival.
Por Miguel Ángel Serrano
Ocio y cultura
Carlos Javier González: «La televisión se ha convertido en un perverso espejo donde se refleja lo peor de nosotros»
Este profesor, orientador y escritor madrileño invita a través de su ensayo 'Una filosofía de la resistencia' a pensar, reflexionar y actuar contra la manipulación emocional y la vorágine de la inmediatez.
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Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de julio y agosto.
Salud y alimentación
¿España necesita la llegada de más migrantes?
Continuamente importantes sectores políticos, mediáticos y económicos de nuestro país, están satanizando permanentemente la llegada de migrantes a nuestros país, presentándolo como un peligro para la población.
Por Paco Sánchez Legrán
Institucional
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
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FACUA te asesora con… las academias ‘online’
Con la finalización del verano, son muchas las personas que deciden que es hora de comenzar algún tipo de formación, ya sea para aprender algo nuevo, poner al día sus conocimientos, o diversificar sus opciones.
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Adiós a la bajada del IVA, la medida para no molestar
El 1 de octubre el IVA comienza a subir en los alimentos afectados por la rebaja. Una medida absolutamente descafeinada que el Gobierno ni siquiera ha querido vigilar.
Por Rubén Sánchez
Vivienda y suministros
Stop viviendas turísticas
La proliferación descontrolada de las viviendas turísticas está teniendo un grave impacto social y económico.
Por Olga Ruiz
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
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Consejo editorial
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