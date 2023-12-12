#226 / Febrero 2025Ver números anteriores
Un nuevo año al servicio de los consumidores
En este número
Cómo sobrevivir a los primeros meses del año|Las publicaciones de la Fundación FACUA|Luis (Soto) Muñoz: «La gente de los pueblos sabemos conectar con la realidad porque inevitablemente hemos vivido en la calle»|FACUA, en acción|Hamburguesas veganas: con Europa hemos topado|Crónica consumerista|Sergio Pazos: «Si consigues que una sola persona del público se replantee cosas, ya es un éxito hacer teatro»|FACUA te asesora sobre… las compras online|Nuestros socios triunfan|Transparencia: estos fueron los ingresos de FACUA y sus organizaciones en 2024|Un nuevo año al servicio de los consumidores
Compras y publicidad
Cómo sobrevivir a los primeros meses del año
Con el nuevo año, llega un nuevo desafío a los hogares.
Por Gabriela Camayd
Institucional
Las publicaciones de la Fundación FACUA
La entidad edita no sólo todo lo relacionado con sus actividades, sino también diversos libros y su revista Razones de Utopía.
Por Paco Sánchez Legrán
Ocio y cultura
Luis (Soto) Muñoz: «La gente de los pueblos sabemos conectar con la realidad porque inevitablemente hemos vivido en la calle»
El director de cine cordobés hace un repaso a sus inicios y su trayectoria profesional, habla sobre el inesperado éxito de su película Los restos del pasar y adelanta detalles de sus futuros proyectos.
Por David Ávila
Compras y publicidad
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante noviembre y diciembre.
Salud y alimentación
Hamburguesas veganas: con Europa hemos topado
Lejos de ser una cuestión de simple semántica o de memes y discusiones en Internet, el etiquetado influye directamente en la adquisición de los alimentos por el consumidor
Por Miguel Ángel Serrano
Compras y publicidad
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de noviembre y diciembre.
Ocio y cultura
Sergio Pazos: «Si consigues que una sola persona del público se replantee cosas, ya es un éxito hacer teatro»
El actor gallego nos desvela sus orígenes en el sector de la interpretación, a la par que repasa algunas de sus experiencias más destacadas... y algunas intimidades.
Por Imanol Beristain
Compras y publicidad
FACUA te asesora sobre… las compras online
Te damos algunas claves a tener en cuenta para no dejarte llevar por la fiebre consumista.
Compras y publicidad
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
Institucional
Transparencia: estos fueron los ingresos de FACUA y sus organizaciones en 2024
Las cuotas de los socios representaron casi el doble que las cantidades recibidas de entidades públicas. Nuestro código ético establece la renuncia a recibir dinero de empresas privadas.
Por Rubén Sánchez
Compras y publicidad
Un nuevo año al servicio de los consumidores
En 2024 hemos seguido desarrollando una intensa labor de lucha contra los abusos.
Por Olga Ruiz
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García