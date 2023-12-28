#228 / Julio 2025Ver números anteriores
Equipaje de mano gratuito: David contra Goliat
En este número
¿Vas a permitir que pisoteen tus derechos?|FACUA te asesora… sobre los abusos de bares y restaurantes|FACUA, en acción|¿Pagar por las bolsas de papel?|Nuestros socios triunfan|Ana Crismán: «La música y la belleza tienen el poder de abrirte a áreas desconocidas en ti mismo»|El archivo histórico de la Fundación FACUA|Mascotas y accidentes: cuando el viaje se complica para nuestros compañeros peludos|Crónica consumerista|Equipaje de mano gratuito: David contra Goliat
Ocio y cultura
¿Vas a permitir que pisoteen tus derechos?
Publicamos el prólogo del libro de Rubén Sánchez ¿POR QUÉ DEJAS QUE TE ROBEN? Edición 2.5, editado por FACUA.
Por Rubén Sánchez
Salud y alimentación
FACUA te asesora… sobre los abusos de bares y restaurantes
Con la llegada del verano y el buen tiempo, es bastante habitual que frecuentemos con más asiduidad establecimientos de hostelería, así que resulta imprescindible estar atentos a posibles problemas.
Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante junio y julio.
Compras y publicidad
¿Pagar por las bolsas de papel?
La nueva moda es cobrar al consumidor por las bolsas de papel y cartón, cuando la normativa, a diferencia que con el plástico, no lo exige.
Por Miguel Ángel Serrano
Institucional
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
Ocio y cultura
Ana Crismán: «La música y la belleza tienen el poder de abrirte a áreas desconocidas en ti mismo»
Esta artista jerezana presenta su disco 'Arpaora', el primer álbum de arpa flamenca en la historia de la música y del flamenco.
Por David Ávila
Institucional
El archivo histórico de la Fundación FACUA
Un espacio que contiene miles de documentos sobre la defensa de los consumidores publicados por FACUA, las administraciones públicas y diversas instituciones.
Por Paco Sánchez Legrán
Motor y viajes
Mascotas y accidentes: cuando el viaje se complica para nuestros compañeros peludos
¿Qué ocurre si nuestra mascota se ve involucrada en algún tipo de accidente? Es un tema delicado y, aunque no nos guste pensarlo, es importante saber cómo actuar.
Por Gabriela Camayd
Institucional
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de junio y julio.
Motor y viajes
Equipaje de mano gratuito: David contra Goliat
El conflicto por el cobro de equipaje de mano representa un auténtico pulso del 'lobby' de las aerolíneas a los gobiernos y consumidores.
Por Olga Ruiz
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
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Equipo de redacción
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