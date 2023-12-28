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#228 / Julio 2025
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Equipaje de mano gratuito: David contra Goliat

En este número

¿Vas a permitir que pisoteen tus derechos?|FACUA te asesora… sobre los abusos de bares y restaurantes|FACUA, en acción|¿Pagar por las bolsas de papel?|Nuestros socios triunfan|Ana Crismán: «La música y la belleza tienen el poder de abrirte a áreas desconocidas en ti mismo»|El archivo histórico de la Fundación FACUA|Mascotas y accidentes: cuando el viaje se complica para nuestros compañeros peludos|Crónica consumerista|Equipaje de mano gratuito: David contra Goliat
Ocio y cultura

¿Vas a permitir que pisoteen tus derechos?

Publicamos el prólogo del libro de Rubén Sánchez ¿POR QUÉ DEJAS QUE TE ROBEN? Edición 2.5, editado por FACUA.

Por Rubén Sánchez
Salud y alimentación

FACUA te asesora… sobre los abusos de bares y restaurantes

Con la llegada del verano y el buen tiempo, es bastante habitual que frecuentemos con más asiduidad establecimientos de hostelería, así que resulta imprescindible estar atentos a posibles problemas.

Institucional

FACUA, en acción

Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante junio y julio.

Compras y publicidad

¿Pagar por las bolsas de papel?

La nueva moda es cobrar al consumidor por las bolsas de papel y cartón, cuando la normativa, a diferencia que con el plástico, no lo exige.

Por Miguel Ángel Serrano
Institucional

Nuestros socios triunfan

Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.

Ocio y cultura

Ana Crismán: «La música y la belleza tienen el poder de abrirte a áreas desconocidas en ti mismo»

Esta artista jerezana presenta su disco 'Arpaora', el primer álbum de arpa flamenca en la historia de la música y del flamenco.

Por David Ávila
Institucional

El archivo histórico de la Fundación FACUA

Un espacio que contiene miles de documentos sobre la defensa de los consumidores publicados por FACUA, las administraciones públicas y diversas instituciones.

Por Paco Sánchez Legrán
Motor y viajes

Mascotas y accidentes: cuando el viaje se complica para nuestros compañeros peludos

¿Qué ocurre si nuestra mascota se ve involucrada en algún tipo de accidente? Es un tema delicado y, aunque no nos guste pensarlo, es importante saber cómo actuar.

Por Gabriela Camayd
Institucional

Crónica consumerista

Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de junio y julio.

Motor y viajes

Equipaje de mano gratuito: David contra Goliat

El conflicto por el cobro de equipaje de mano representa un auténtico pulso del 'lobby' de las aerolíneas a los gobiernos y consumidores.

Por Olga Ruiz

Nuestro equipo

Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García

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