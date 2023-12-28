Consumerismo logo
#230 / Noviembre 2025
Ver números anteriores

Defender la sanidad pública

En este número

Guillermo Fesser: «La cantidad de cadáveres que tiene Trump en el armario es impresionante»|FACUA, en acción|Tatuajes y estética: el precio legal de un mal resultado|FACUA te asesora sobre… las lecturas estimadas|Francisco Acosta: «Con el Proceso 1.001 lo pasamos mal pero nunca perdimos la dignidad»|Nuestros socios triunfan|¿Consumimos demasiado?|Mascotas, aerolíneas y otros animales|Crónica consumerista|Combatir el odio en los tribunales|Defender la sanidad pública
Compras y publicidad

Guillermo Fesser: «La cantidad de cadáveres que tiene Trump en el armario es impresionante»

Hablamos sobre los Estados Unidos de Trump y cómo los bulos, las fake news y la censura se han ido instalando en el país norteamericano.

Por Rubén Sánchez
Compras y publicidad

FACUA, en acción

Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante el mes de octubre.

Salud y alimentación

Tatuajes y estética: el precio legal de un mal resultado

A veces, la experiencia no sale como esperamos: una quemadura, un diseño mal ejecutado o una reacción inesperada pueden arruinarlo todo.

Por Gabriela Camayd
Vivienda y suministros

FACUA te asesora sobre… las lecturas estimadas

Si te ha llegado una factura de la luz o el gas en el que han estimado el consumo, te contamos qué puedes hacer.

Institucional

Francisco Acosta: «Con el Proceso 1.001 lo pasamos mal pero nunca perdimos la dignidad»

Este sindicalista sevillano repasa su larga trayectoria de lucha y reivindicación, cómo vivió los años de la Dictadura y su paso por la cárcel acusado de asociación ilegal por propaganda.

Por David Ávila
Compras y publicidad

Nuestros socios triunfan

Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en el último mes.

Compras y publicidad

¿Consumimos demasiado?

El consumo global de recursos iguala a su extracción global y usa alrededor de 60 mil millones de toneladas de recursos cada año para producir los bienes y servicios que todos disfrutamos.

Por Paco Sánchez Legrán
Motor y viajes

Mascotas, aerolíneas y otros animales

Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre el trato legal que debe tener la pérdida por la aerolínea de una mascota facturada para su transporte.

Por Miguel Ángel Serrano
Compras y publicidad

Crónica consumerista

Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante el mes de octubre.

Telecos y privacidad

Combatir el odio en los tribunales

Mientras la ultraderecha no para de emprender acciones judiciales contra demócratas para criminalizarlos y silenciarlos, nosotros recurrimos poco a la justicia para defendernos de sus campañas de odio.

Por Rubén Sánchez
Salud y alimentación

Defender la sanidad pública

Debemos evitar y denunciar los continuos ataques a un sistema cuya financiación debe basarse en la solidaridad y la progresividad y que permite garantizar la salud pero también reducir desigualdades.

Por Olga Ruiz

Nuestro equipo

Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos