#230 / Noviembre 2025Ver números anteriores
Defender la sanidad pública
En este número
Guillermo Fesser: «La cantidad de cadáveres que tiene Trump en el armario es impresionante»|FACUA, en acción|Tatuajes y estética: el precio legal de un mal resultado|FACUA te asesora sobre… las lecturas estimadas|Francisco Acosta: «Con el Proceso 1.001 lo pasamos mal pero nunca perdimos la dignidad»|Nuestros socios triunfan|¿Consumimos demasiado?|Mascotas, aerolíneas y otros animales|Crónica consumerista|Combatir el odio en los tribunales|Defender la sanidad pública
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Guillermo Fesser: «La cantidad de cadáveres que tiene Trump en el armario es impresionante»
Hablamos sobre los Estados Unidos de Trump y cómo los bulos, las fake news y la censura se han ido instalando en el país norteamericano.
Por Rubén Sánchez
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FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante el mes de octubre.
Salud y alimentación
Tatuajes y estética: el precio legal de un mal resultado
A veces, la experiencia no sale como esperamos: una quemadura, un diseño mal ejecutado o una reacción inesperada pueden arruinarlo todo.
Por Gabriela Camayd
Vivienda y suministros
FACUA te asesora sobre… las lecturas estimadas
Si te ha llegado una factura de la luz o el gas en el que han estimado el consumo, te contamos qué puedes hacer.
Institucional
Francisco Acosta: «Con el Proceso 1.001 lo pasamos mal pero nunca perdimos la dignidad»
Este sindicalista sevillano repasa su larga trayectoria de lucha y reivindicación, cómo vivió los años de la Dictadura y su paso por la cárcel acusado de asociación ilegal por propaganda.
Por David Ávila
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Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en el último mes.
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¿Consumimos demasiado?
El consumo global de recursos iguala a su extracción global y usa alrededor de 60 mil millones de toneladas de recursos cada año para producir los bienes y servicios que todos disfrutamos.
Por Paco Sánchez Legrán
Motor y viajes
Mascotas, aerolíneas y otros animales
Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre el trato legal que debe tener la pérdida por la aerolínea de una mascota facturada para su transporte.
Por Miguel Ángel Serrano
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Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante el mes de octubre.
Telecos y privacidad
Combatir el odio en los tribunales
Mientras la ultraderecha no para de emprender acciones judiciales contra demócratas para criminalizarlos y silenciarlos, nosotros recurrimos poco a la justicia para defendernos de sus campañas de odio.
Por Rubén Sánchez
Salud y alimentación
Defender la sanidad pública
Debemos evitar y denunciar los continuos ataques a un sistema cuya financiación debe basarse en la solidaridad y la progresividad y que permite garantizar la salud pero también reducir desigualdades.
Por Olga Ruiz
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García