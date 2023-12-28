#234 / Julio 2026Ver números anteriores
La UE aviva el incendio de la Alejandría digital
En este número
Emprendo tres nuevas causas judiciales contra Vito Quiles|Europa y los derechos de los pasajeros de avión|FACUA, en acción|La excusa del combustible|Crónica consumerista|Miguel Ríos: «Lo que me mantiene joven es tener un alma contestataria y un corazón zurdo»|FACUA te asesora sobre… hoteles y alojamientos turísticos|Consumers International: la voz global de los consumidores|Nuestros socios triunfan|Un papa en el Congreso|La UE aviva el incendio de la Alejandría digital
Telecos y privacidad
Emprendo tres nuevas causas judiciales contra Vito Quiles
El agitador de extrema derecha me ha acusado de 13 delitos.
Por Rubén Sánchez
Motor y viajes
Europa y los derechos de los pasajeros de avión
El crecimiento de la derecha y la extrema derecha en Europa está frenando las agendas progresistas y debilitando normas que, en su momento, representaron avances significativos.
Por Olga Ruiz
Compras y publicidad
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de mayo y junio.
Motor y viajes
La excusa del combustible
Las orientaciones de la Comisión europea sobre los recargos por el sobreprecio del combustible han dejado abierta una peligrosa vía para las aerolíneas.
Por Gabriela Camayd
Compras y publicidad
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de mayo y junio.
Ocio y cultura
Miguel Ríos: «Lo que me mantiene joven es tener un alma contestataria y un corazón zurdo»
El cantautor granadino saca su lado más combativo, político y directo en una entrevista donde repasa su trayectoria profesional y advierte de la deriva social actual.
Por Rubén Sánchez
Motor y viajes
FACUA te asesora sobre… hoteles y alojamientos turísticos
En estas fechas, miles de personas se disponen a disfrutar de sus vacaciones y para ello, han contratado hoteles u otros alojamientos turísticos.
Compras y publicidad
Consumers International: la voz global de los consumidores
Fundada inicialmente en 1960, se planteó con el objetivo para estrechar las relaciones entre las organizaciones de consumidores de diferentes lugares del mundo.
Por Paco Sánchez Legrán
Compras y publicidad
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
Ocio y cultura
Un papa en el Congreso
La visita de León XIV a España nos dejó la estampa de contemplar a un líder religioso proclamar sus postulados religiosos a los representantes de la soberanía popular española.
Por Miguel Ángel Serrano
Ocio y cultura
La UE aviva el incendio de la Alejandría digital
El paso de la propiedad a la licencia de uso está provocando un grave perjuicio para los usuarios, que ven como ya no son dueños de los productos que compran.
Por Nacho Tudela
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García