FACUA logra que propietarios de automóviles Peugeot 307 con defectos de fabricación recuperen su dinero
La Federación ha recibido ya más de 350 reclamaciones desde cuarenta y tres provincias españolas. FACUA y Peugeot crean un sistema de mediación sin precedentes en Europa para resolver las irregularidades planteadas por los usuarios.
FACUA.org
España-08/07/2003
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